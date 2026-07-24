Для матросов, мичманов и капитанов. Поздравления с Днём ВМФ 26 июля 2026

26 июля 2026 года в России отмечается День Военно-Морского Флота (ВМФ) — профессиональный праздник действующих военнослужащих, ветеранов, а также всех, чья жизнь связана с военным флотом. Дата праздника ежегодно меняется: его отмечают в последнее воскресенье июля. В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил официальные (и не только) поздравления с Днём ВМФ — для капитана и от капитана, матросов, мичманов, лейтенантов, сослуживцев, а также для родственников — мужа, сына и отца. Подробнее — в материале.