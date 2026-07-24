Для матросов, мичманов и капитанов. Поздравления с Днём ВМФ 26 июля 2026

26 июля 2026 года в России отмечается День Военно-Морского Флота (ВМФ) — профессиональный праздник действующих военнослужащих, ветеранов, а также всех, чья жизнь связана с военным флотом. Дата праздника ежегодно меняется: его отмечают в последнее воскресенье июля. В честь праздника сайт perm.aif.ru подготовил официальные (и не только) поздравления с Днём ВМФ — для капитана и от капитана, матросов, мичманов, лейтенантов, сослуживцев, а также для родственников — мужа, сына и отца. Подробнее — в материале.
Официальное поздравление с Днём ВМФ 2026 для капитана.
Уважаемый ! От всей души поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота России — праздником мужества, чести и верности морским традициям, заложенным ещё Петром Великим.
Ваш путь в рядах флота — это путь настоящего офицера, для которого служение Отечеству стало делом всей жизни. Под вашим командованием личный состав демонстрирует высочайший профессионализм, дисциплину и готовность в любую минуту встать на защиту морских рубежей Родины. Ваш опыт, требовательность к себе и подчинённым, а также глубокое понимание флотской службы служат примером для молодого поколения моряков.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для решения самых сложных задач. Пусть каждое Ваше решение будет взвешенным и верным, а экипажи под вашим командованием всегда возвращаются из походов с честью и без потерь.
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Уважаемый ! Поздравляю Вас с Днём Военно-Морского Флота! Ваша многолетняя служба, профессионализм и командирская мудрость — надёжная опора для всего личного состава. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и уверенности в каждом принятом решении. Пусть флот под вашим командованием всегда идёт верным курсом. С праздником, семь футов под килем!
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Уважаемый ! С Днём ВМФ! Желаю Вам крепкого здоровья, командирской удачи и попутного ветра. Семь футов под килем!
Официальное поздравление с Днём ВМФ 2026 от капитана.
Дорогие товарищи офицеры, мичманы, старшины, матросы! Сердечно поздравляю вас с Днём Военно-Морского Флота России — праздником, объединяющим всех, кто связал свою судьбу с морем и служением Отечеству.
История нашего флота — это летопись мужества, побед и беззаветной преданности долгу. Сегодня мы с гордостью продолжаем традиции, заложенные поколениями моряков, для которых честь, дисциплина и взаимовыручка были превыше всего. Каждый из вас ежедневным трудом вносит вклад в обороноспособность страны, и я искренне благодарю вас за верность присяге, профессионализм и готовность выполнить любую задачу.
Особые слова благодарности — ветеранам флота, чей опыт и мудрость помогают воспитывать достойную смену, а также семьям военнослужащих, чья поддержка и терпение — незаменимая опора в нелёгкой службе.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, мирного неба и спокойного моря. Пусть каждый поход завершается благополучным возвращением домой. С праздником, дорогие друзья!
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Дорогие товарищи! Поздравляю весь личный состав с Днём Военно-Морского Флота! Благодарю каждого из вас за верность долгу, профессионализм и мужество, проявляемые ежедневно. Желаю крепкого здоровья, мирного неба и спокойного моря, а вашим семьям — терпения и благополучия. С праздником!
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Товарищи! Поздравляю вас с Днём ВМФ! Благодарю за службу и верность долгу. Крепкого здоровья вам и вашим близким. С праздником!
Официальное поздравление с Днём ВМФ 2026 для матросов, мичманов, офицеров.
Дорогие товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём Военно-Морского Флота России! Этот день объединяет всех, кто причастен к флоту: действующих военнослужащих, ветеранов, специалистов судостроительной отрасли и всех, кто своим трудом поддерживает морскую мощь страны.
Ваш профессионализм, ответственность и преданность делу заслуживают глубокого уважения. Работая вместе, мы вносим вклад в общее большое дело — и это повод для гордости для каждого из нас.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в работе, взаимопонимания в коллективе и стабильности в жизни. Пусть этот праздник подарит хорошее настроение, тёплое общение с близкими и уверенность в завтрашнем дне. С Днём Военно-Морского Флота! Попутного ветра во всех начинаниях!
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Дорогие товарищи! Поздравляю с Днём ВМФ! Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов и хорошего настроения в этот праздничный день. Пусть в работе всегда сопутствует удача, а в коллективе царит взаимопонимание. С праздником!
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Товарищи, с Днём ВМФ! Желаю здоровья, удачи и отличного настроения. С праздником!
Поздравление с Днём ВМФ 2026 для мужа, сына, отца.
Дорогой ! Поздравляю тебя с Днём Военно-Морского Флота! Знаю, как много значит для тебя море и служба — это не просто профессия, а часть твоей души, характер, закалённый ветрами и штормами.
Горжусь тобой и твоим выбором пути, который требует мужества, силы воли и настоящей преданности делу. Каждый раз, провожая тебя, я верю в твоё благополучное возвращение, и каждый раз ты доказываешь, что море тебе по плечу.
Желаю тебе крепкого здоровья, надёжных товарищей рядом, спокойного моря и попутного ветра. Пусть удача всегда сопровождает тебя в дальних походах, а дома тебя всегда ждут любовь и тепло семейного очага. С праздником, родной!
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Дорогой ! Поздравляем тебя с Днём Военно-Морского Флота! Ты отдал флоту лучшие годы жизни, и мы бесконечно гордимся твоим служением и верностью долгу. Твой пример мужества и стойкости всегда был для нас примером. Желаем тебе крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни в окружении любящей семьи. Спасибо тебе за службу! С праздником, наш моряк!
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Любимый сын, поздравляю тебя с Днём ВМФ! Горжусь тобой и твоей службой. Желаю крепкого здоровья, надёжных друзей, спокойного моря и удачи во всех делах. Пусть дома тебя всегда ждут любовь и тепло. С праздником!
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Дорогой, с Днём ВМФ! Горжусь тобой. Крепкого здоровья, попутного ветра и скорее домой!