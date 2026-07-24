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Роспотребнадзор объяснил, может ли продавец запретить перебирать овощи и фрукты

Красноярцам объяснили, может ли продавец запретить перебирать фрукты и ягоды на прилавке.

Красноярцам объяснили, может ли продавец запретить перебирать фрукты и ягоды на прилавке. С таким вопросом в краевой Роспотребнадзор обратилась покупательница.

Она рассказала, что в павильоне у дома она аккуратно перебирала черешню, выбирая спелые и ровные плоды, но сотрудница запретила ей трогать товар.

«Тут подходит продавец и заявляет: “Женщина, не перебирайте! Что сверху лежит — то и берите. Не устраивает — идите в другой магазин”. Я растерялась и ушла без покупки», — рассказала покупательница.

В ведомстве разъяснили: договор розничной купли-продажи является публичным, а это значит, что продавец обязан продать товар любому покупателю, который хочет его приобрести. Отказать в продаже товара, который есть в наличии, он не имеет права.

Кроме того, продавец обязан передать потребителю качественный товар. Некачественным продуктам не место на прилавке.

Если покупатель обнаружит подгнившие, помятые или испорченные плоды, он вправе обратиться в Роспотребнадзор — ведомство проведет проверку.

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