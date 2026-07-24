В Хабаровском крае 100 тысяч жителей ежегодно выбирают спорт

Для жителей и гостей краевой столицы 25 июля запланированы бесплатные спортивные события. В 8:00 на набережной возле Арены «Ерофей» пройдёт йога Айенгара — участникам необходимо иметь при себе коврик (при неблагоприятных погодных условиях тренировка будет перенесена). В 9:00 стартует утренняя пробежка на 5 км: сбор участников — на набережной стадиона им. Ленина у сцены у речного вокзала. В Комсомольске на Амуре «Чемпионскую зарядку» 25 июля проведёт Максим Лебедев, победитель первенства России и призёр всероссийских турниров по скалолазанию; начало в 10:00 на площадке Центра игровых видов спорта и единоборств по адресу пр. Победы, 6/1. Занятие подходит для всех уровней подготовки.