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Новый маршрут через Хабаровск свяжет Китай и четыре региона ДФО

Пятидневное железнодорожное путешествие «Восточное ожерелье России» стартует уже осенью и объединит четыре региона.

Новый туристический маршрут «Восточное ожерелье России», координатором которого выступает Хабаровский край, планируют запустить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Проект представили в Харбине на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией. Мероприятие прошло в рамках 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

По информации регионального министерства туризма, новый маршрут уже получил положительную оценку китайских участников. Ожидается, что рост туристического потока даст дополнительную нагрузку гостиницам, транспорту и сфере услуг Дальнего Востока.

Первые группы из Китая, как планируется, отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие через четыре региона: Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную область и Амурскую область.

Власти рассчитывают, что развитие маршрута будет способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Китаем в сфере туризма, культуры, образования и других направлений.

Вопросы дальнейшего взаимодействия предложили обсудить на российско-китайском форуме, который пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября 2026 года.