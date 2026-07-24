Новый маршрут через Хабаровск свяжет Китай и четыре региона ДФО

Новый туристический маршрут «Восточное ожерелье России», координатором которого выступает Хабаровский край, планируют запустить осенью 2026 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Проект представили в Харбине на конференции по кросс-граничному культурному и туристическому взаимодействию между Китаем и Россией. Мероприятие прошло в рамках 25-летия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
По информации регионального министерства туризма, новый маршрут уже получил положительную оценку китайских участников. Ожидается, что рост туристического потока даст дополнительную нагрузку гостиницам, транспорту и сфере услуг Дальнего Востока.
Первые группы из Китая, как планируется, отправятся в пятидневное железнодорожное путешествие через четыре региона: Хабаровский край, Приморье, Еврейскую автономную область и Амурскую область.
Власти рассчитывают, что развитие маршрута будет способствовать укреплению сотрудничества между Россией и Китаем в сфере туризма, культуры, образования и других направлений.
Вопросы дальнейшего взаимодействия предложили обсудить на российско-китайском форуме, который пройдёт в Хабаровске с 4 по 6 сентября 2026 года.