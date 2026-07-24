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Нижегородские ученые запатентовали новую решетку для атомных реакторов ледоколов

Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на дистанционирующую и перемешивающую решетку тепловыделяющей сборки ядерного реактора, сообщили в минпроме Нижегородской области. Устройство предназначено для активных зон реакторов РИТМ атомных ледоколов и позволяет упростить производство решеток и повысить безопасность, отмечается в сообщении.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева получили евразийский патент на дистанционирующую и перемешивающую решетку тепловыделяющей сборки ядерного реактора, сообщили в минпроме Нижегородской области. Устройство предназначено для активных зон реакторов РИТМ атомных ледоколов и позволяет упростить производство решеток и повысить безопасность, отмечается в сообщении.

Разработка НГТУ предотвращает застой жидкости и местный перегрев, который может привести к аварийной остановке реактора, и сокращает число уникальных деталей. Это позволит удешевить производство решеток на 10%, уточнили в министерстве.

Новые решетки реакторов планируется применять на атомных ледоколах, атомных станциях малой мощности и плавучих энергоблоках. После доработки они смогут применяться в реакторах большой мощности ВВЭР.