Первые в этом году дороги отремонтировали в Комсомольске-на-Амуре

Завершился ремонт Московского проспекта на участке от улицы Кирова до улицы Степной. Там рабочие заменили весь асфальт и обустроили тротуар. Еще ремонтные работы подошли к концу на участке улицы Сусанина между улицами Профсоюзной и Лазо. Там также привели в порядок проезжую часть и тротуар, а в ближайшее время на этом участке появятся дорожные ограждения и автобусная остановка. Оба объекта реконструировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и сдали раньше срока. Также в скором времени завершится ремонт участка Комсомольского шоссе от улицы Кирова до улицы Степной, участка улицы Орловской на выезде из города Юности, а улиц Пермской и Пропарочной. Кроме того, продолжается реконструкция Магистрального шоссе и проспекта Мира.