Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» пройдет в Хабаровске 8 августа (0+)

В Хабаровске 8 августа состоится всероссийский фестиваль «Русское лето #ZaРоссию». Праздничная программа развернется в парковой зоне стадиона имени Ленина, вход свободный. На главной сцене выступят фолк-коллектив «САМОВАРОЧКИ», группа 5sta Family и хабаровские артисты. Для жителей и гостей краевой столицы подготовят спортивные состязания, творческие площадки и другие активности. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В Год единства народов России главными темами фестиваля станут традиционная русская культура и диалог культурных традиций народов страны. Организаторы рассчитывают объединить на площадках представителей разных поколений и познакомить посетителей с обычаями народов Хабаровского края и коренных жителей Дальнего Востока. Фестиваль «Русское лето #ZaРоссию» пройдет с 1 августа по 13 сентября и охватит 12 городов в шести федеральных округах. Хабаровск примет эстафету после Петропавловска-Камчатского, Калтана и Орла.