Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Камчатке фиксируют повышенную сейсмическую активность

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщает о фоново повышенном уровне сейсмичности в регионе. За последнюю неделю зафиксировано пять ощутимых подземных толчков. 23 июля произошло землетрясение магнитудой 4,5 — эпицентр находился в 254 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 41,7 км. Это стало уже вторым землетрясением за день — утром того же дня зафиксировали толчок.

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщает о фоново повышенном уровне сейсмичности в регионе. За последнюю неделю зафиксировано пять ощутимых подземных толчков. 23 июля произошло землетрясение магнитудой 4,5 — эпицентр находился в 254 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 41,7 км. Это стало уже вторым землетрясением за день — утром того же дня зафиксировали толчок магнитудой 4,0. По данным сейсмологов, повышенная активность сохраняется. В середине июня у берегов Камчатки уже регистрировали землетрясение магнитудой 6,0 — его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 42 км от Никольского. Ученые продолжают мониторинг. Параллельно с этим на полуострове наблюдаются выбросы пепла из действующего вулкана Шивелуч. 23 июля был зафиксирован столб пепла высотой 9 000 метров над уровнем моря. Источник: ТАСС.