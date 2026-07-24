На Камчатке фиксируют повышенную сейсмическую активность

Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщает о фоново повышенном уровне сейсмичности в регионе. За последнюю неделю зафиксировано пять ощутимых подземных толчков. 23 июля произошло землетрясение магнитудой 4,5 — эпицентр находился в 254 км от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 41,7 км. Это стало уже вторым землетрясением за день — утром того же дня зафиксировали толчок магнитудой 4,0. По данным сейсмологов, повышенная активность сохраняется. В середине июня у берегов Камчатки уже регистрировали землетрясение магнитудой 6,0 — его эпицентр находился в акватории Тихого океана в 42 км от Никольского. Ученые продолжают мониторинг. Параллельно с этим на полуострове наблюдаются выбросы пепла из действующего вулкана Шивелуч. 23 июля был зафиксирован столб пепла высотой 9 000 метров над уровнем моря. Источник: ТАСС.