Курсы профессиональной переподготовки по программе «Родной язык и литература» пройдут еще 25 человек в Хабаровске

В Хабаровском краевом институте развития образования Ушинского с 10 по 29 августа пройдет вторая сессия курсов профессиональной переподготовки по программе «Родной язык и литература». В рамках обучения 25 слушателей изучат шесть языков коренных малочисленных народов — нанайский, ульчский, нивхский, негидальский, эвенкийский и орочский. Программа объединит представителей Хабаровска, Нанайского, Ульчского, Советско-Гаванского, имени Полины Осипенко, Николаевского и Аяно-Майского районов. Курсы будут вести высококвалифицированные специалисты.