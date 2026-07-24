В Челябинске лишена гражданства России лидер киргизской диаспоры Зыйна Бакирова

Бакирова с 2013 года является учредителем и председателем Челябинской городской общественной организации кыргызской национально-культурной автономии «Мекендештр».
Организация оказывает помощь в адаптации и решении проблем гражданам Киргизии, проживающим и переселяющимся в Челябинскую область. Кроме того, ежегодно проводит огромное количество мероприятий.
Кроме того, Бакирова много лет числилась как индивидуальный предприниматель. Основной вид деятельности — розничная торговля одеждой, затем — производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек.
Из открытых источников следует, что с октября 1995 года она проживает в Челябинске. В 2023 году она стала лауреатом губернаторской премии за вклад в государственную национальную политику.
Летом 2025 года стало известно, глава азербайджанской общины в Челябинской области Аршад Ханкишиев лишен российского гражданства и права въезда в РФ. Причиной такого решения силовых структур стала поддержка «пропаганды этносепаратизма».