В красноярской больнице № 20 им. И. С. Берзона к концу лета масштабно обновят пищеблок

В Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона идет плановый ремонт пищеблока. На данный момент выполнено около 40−50% запланированного объема. Работы идут в соответствии с графиком, отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Красноярского края. Обновление включает: покраску стен и защиту углов металлическими уголками; замену деревянных дверей на металлические; обработку хлебного цеха и мойку окон в зоне раздачи; замену поврежденной кафельной плитки. К отделке помещений пищеблока предъявляются жесткие санитарные требования. Все поверхности должны выдерживать многократную дезинфекцию и быть герметичными, чтобы исключить любые микробиологические риски, — пояснил главный инженер больницы Сергей Храмов. Ремонт проводится с сохранением поточности и безопасности производства: процессы корректируются, цеха закрываются поэтапно. Несмотря на ремонт, меню для пациентов остается полноценным, качественным и самое главное — безопасным, — отмечает заведующая пищеблоком Мария Швабауэр. Все работы планируют завершить к середине августа, после чего состоится символическое открытие обновленного помещения.