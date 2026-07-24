Главные новости к утру 24 июля 2026 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2026.
Иран отклонил предложение США прекратить огонь
Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила The New York Times (NYT). Собеседники газеты заявили, что Иран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом.
Трамп заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана, Тегеран ответил
Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации ущерба, нанесенного судам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал конфискацию активов опасным прецедентом.
США вводят пошлины против 60 стран-партнеров
США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Минимальная ставка в размере 10% применяется к ряду государств. Для всех остальных базовая ставка вырастет до 12,5%.
При атаках на склады Wildberries под Петербургом пострадали трое
Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после атаки беспилотника. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами средней тяжести. В компании Wildberries сообщали о приостановке работы своих складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.
В Грузии и Абхазии произошел масштабный блэкаут
Абхазия и Грузия столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. По предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. После восстановительных работ подача электроэнергии постепенно возвращается в Грузии. Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено.