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Главные новости к утру 24 июля 2026 года

Последние новости за сегодня — 24 июля 2026 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 24 июля 2026.

Иран отклонил предложение США прекратить огонь

Источник: Reuters

Власти Ирана отклонили предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня, сообщила The New York Times (NYT). Собеседники газеты заявили, что Иран не интересует временная сделка с Вашингтоном, которая не решает вопрос о контроле над Ормузским проливом.

Трамп заявил о возмещении ущерба судам из замороженных активов Ирана, Тегеран ответил

Источник: Reuters

Дональд Трамп заявил, что Вашингтон будет использовать находящиеся под контролем США иранские активы для компенсации ущерба, нанесенного судам на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива американскими военными. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал конфискацию активов опасным прецедентом.

США вводят пошлины против 60 стран-партнеров

Источник: Reuters

США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Минимальная ставка в размере 10% применяется к ряду государств. Для всех остальных базовая ставка вырастет до 12,5%.

При атаках на склады Wildberries под Петербургом пострадали трое

Источник: РИА "Новости"

Склады Wildberries загорелись в деревне Новосаратовка на границе с Санкт-Петербургом после атаки беспилотника. Пострадали три человека, их госпитализировали с травмами средней тяжести. В компании Wildberries сообщали о приостановке работы своих складов в Шушарах и Уткиной Заводи в Санкт-Петербурге.

В Грузии и Абхазии произошел масштабный блэкаут

Источник: РИА "Новости"

Абхазия и Грузия столкнулись с масштабным отключением электроэнергии. По предварительным данным, причиной стала системная авария на Ингурской ГЭС. После восстановительных работ подача электроэнергии постепенно возвращается в Грузии. Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено.

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Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
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