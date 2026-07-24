Главные новости к утру 24 июля 2026 года

США вводят торговые пошлины в размере от 10% до 12,5% в отношении 60 главных торговых партнеров в зависимости от наличия у них законодательного запрета на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда. Минимальная ставка в размере 10% применяется к ряду государств. Для всех остальных базовая ставка вырастет до 12,5%.