На Земле началась вторая за июль магнитная буря

«Откровенно говоря, глядя на параметры солнечного ветра, трудно понять, что именно запустило шторм: в окрестностях Земли сейчас все примерно то же самое, что и весь день. Сменился знак магнитного поля, но за последние пару дней он менялся уже раз десять. Видимо, сказалась “усталость металла”, — рассказали исследователи.