На Земле началась вторая за июль магнитная буря

На Земле началась магнитная буря минимального уровня G1, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — говорится в публикации.
Магнитные бури по мощности делят на пять уровней, где G1 — слабая буря, G2 — средняя буря, G3 — сильная буря, G4 — сильная буря, G5 — экстремальная.
Пиковых значений буря достигла 23 июля в 18:00 мск. Согласно прогнозу, она может продлиться до середины субботы, 24 июля, пишут астрономы.
«Откровенно говоря, глядя на параметры солнечного ветра, трудно понять, что именно запустило шторм: в окрестностях Земли сейчас все примерно то же самое, что и весь день. Сменился знак магнитного поля, но за последние пару дней он менялся уже раз десять. Видимо, сказалась “усталость металла”, — рассказали исследователи.
Предыдущая магнитная буря на Земле произошла 4 июля и, по данным ИКИ РАН, достигла категории G3. Незадолго до этого на Солнце произошла вспышка высшего класса X, из-за чего ученые предупредили о риске магнитной бури. По прогнозам она должна была стать самой сильной с марта.
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