Доля небольших девелоперов на рынке увеличилась с 22% до 27%

Разрешения на строительство 27% от общего объема новых жилых проектов, или 5,3 млн кв. м, в январе—июне 2026 года получили небольшие застройщики, чей портфель проектов не превышает 20 тыс. кв. м. Такие подсчеты сделали аналитики девелоперской премии Urban. За год совокупная доля небольших игроков прибавила пять процентных пунктов. Доля девелоперов с портфелем до 10 тыс. кв. м выросла с 8,5% до 9,5%, до 20 тыс. кв. м — с 13,5% до 17,5%.