Мосбиржа заявила о работе в штатном режиме после санкций ЕС

Мосбиржа продолжает работать в обычном режиме, торги и расчеты будут проводиться без изменений, сообщила пресс-служба компании после внесения ее в 21-й пакет санкций Евросоюза.
«Главная задача Московской биржи — обеспечить бесперебойную работу инфраструктуры финансового рынка и надежность проведения операций его участниками», — говорится в сообщении.
Евросоюз 23 июля внес Московскую биржу в список 21-го пакета санкций. С июня 2024 года Мосбиржа находится под санкциями США, как и входящие в нее Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).
Наряду с Мосбиржей ЕС ввел санкции против 94 российских банков, включая «Россельхозбанк», «Уралсиб», «Ак Барс», а также таких компаний, как «Интер РАО», «Южуралзолото» и «Селигдар».
Персональные ограничения также затронули гендиректора «Газпром-медиа холдинга» Александра Жарова, гендиректора РЖД Олега Белозерова, помощника президента Владимира Мединского, зампреда Банка России Сергея Белова, президента Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадия Дворковича и др.
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