Мосбиржа заявила о работе в штатном режиме после санкций ЕС

Евросоюз 23 июля внес Московскую биржу в список 21-го пакета санкций. С июня 2024 года Мосбиржа находится под санкциями США, как и входящие в нее Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Национальный клиринговый центр (НКЦ).