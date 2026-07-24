Нижегородский центр компетенций поднялся в федеральном рейтинге на 6 место

Нижегородский РЦК поднялся с 9‑й на 6‑ю строчку в федеральном рейтинге по итогам I полугодия 2026 года. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области.
Рейтинг формирует ФЦК при поддержке Минэкономразвития России. Центр работает в рамках федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
За полгода к проекту присоединились 17 компаний (впервые — водоканалы и санатории), завершено 14 проектов по внедрению бережливых технологий — на 5 больше, чем за аналогичный период 2025 года. В среднем выработка на предприятиях растёт на 40%, скорость процессов на пилотных потоках — на 32%.
Примеры результатов: в ООО СБ «Море спорта» время обслуживания номеров сократилось со 106 до 78 минут; в ООО «Аурум Доорс» выработка выросла с 30 до 45 дверей на сотрудника за смену; в ООО «Дивеевское» выработка молока увеличилась на 19% — с 264 до 315 литров на человека в час.
РЦК также обучает сотрудников предприятий: в 2026 году обучение прошли 218 человек. Для участия в проекте нужно подать заявку на платформе производительность.рф. Консультации — в центре «Мой бизнес» или по телефону 8 (800) 301−29‑94.
Ранее водоканал в Сарове присоединился к проекту «Производительность труда».