Нижегородский центр компетенций поднялся в федеральном рейтинге на 6 место

Примеры результатов: в ООО СБ «Море спорта» время обслуживания номеров сократилось со 106 до 78 минут; в ООО «Аурум Доорс» выработка выросла с 30 до 45 дверей на сотрудника за смену; в ООО «Дивеевское» выработка молока увеличилась на 19% — с 264 до 315 литров на человека в час.