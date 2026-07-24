Волгоградские новости 24 июля: пожар, уникальные видео, погода, куда пойти

Волгоградцы крепко спали минувшей ночью — жителей региона не будили 24 июля ни сообщения о беспилотной или ракетной опасности, ни звуки сирен. Остаётся только надеяться, что последний рабочий день пройдёт без тревог и в предстоящие выходные обойдётся без потрясений. Пока же пользователи Сети обсуждают другие новости и делятся кадрами происшествий, случившихся минувшей ночью. Подробности в материале vlg.aif.ru.