Волгоградские новости 24 июля: пожар, уникальные видео, погода, куда пойти

Волгоградцы крепко спали минувшей ночью — жителей региона не будили 24 июля ни сообщения о беспилотной или ракетной опасности, ни звуки сирен. Остаётся только надеяться, что последний рабочий день пройдёт без тревог и в предстоящие выходные обойдётся без потрясений. Пока же пользователи Сети обсуждают другие новости и делятся кадрами происшествий, случившихся минувшей ночью. Подробности в материале vlg.aif.ru.
БПЛА.
Удары БПЛА ВСУ пришлись 24 июля на Санкт-Петребург, Ленинградскую область и Московский регион.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, на шесть утра было известно о 50 сбитых БПЛА и трёх раненых при атаке по складам в деревне Новосаратовка Всеволожского района. В Санкт-Петербурге удар пришёлся на ключевые объекты инфраструктуры.
В Белгородской области пострадали две местных жительницы и военный по сообщению оперштаба региона. Губернаторы Воронежской, Липецкой и Тульской областей сообщили об объявлении ракетной опасности.
В Волгоградской области сообщений о беспилотной или ракетной опасности жители не получали.
Пожары.
Ранним утром очевидцы поделились кадрами пожара, который случился накануне вечером у бассейна «Юность» в Ворошиловском районе. Купальщики при этом невозмутимо продолжали заплыв.
Что именно горело неизвестно, официальных сообщений не поступало, vlg.aif.ru сообщит подробности в течение дня, если удастся получить комментарий от пресс-службы ГУ МЧС по Волгоградской области.
Последняя информация, которой поделились в ведомстве, касалась пожаров за 22 июля. В тот день в городе Волжском в огне, вспыхнувшем в складском помещении, пострадал 59-летний мужчина. Причина пожара не называется.
Уникальные кадры.
В отсутствии местных новостей волгоградцы обсуждают появившееся в Сети уникальные видео, связанные с природными силами. Так, в Китае молния ударила в ракету несколько секунд спустя после взлёта с космодрома Сичан. С таким препятствием на своём пути носители ещё, кажется, не сталкивались.
«Чанчжэн-3B» поразил сильный разряд тока, сообщает Shot, выложивший яркие фото. Однако ракета устояла и вывела на орбиту спутник Tianlian-2−06.
В то же время во французских Альпах молния ударила в метре от российского альпиниста. Мужчине повезло — его разряд не коснулся. Дальше Расул подниматься не стал, пояснив спутникам, находившимся с ним на связи, в чём причина спуска, словами, которые здесь передать невозможно — ограничимся коротким видео.
Пропажи.
В Волжском продолжают разыскивать 26-летнюю Арину Огай (Айтбекову). Она пропала ещё 10 июля, но ориентировку разместили только почти две недели спустя. Никто не знает, где может находиться молодая женщина. Если кто-то её видел, просьба позвонить 02 или 112.
Тем временем жители ЖК «Колизей» продолжают разыскивать пропавшего с клумбы у дома декоративного мишку. Укравшие его женщины — молодая и пожилая — попали на камеру. Обитатели жилого комплекса всё ещё надеются, что похитители увидят себя в кадре и вернут пропажу.
Погода.
Дожди, ливни, грозы и град обещают жителям области синоптики в пятницу, 24 июля.
В Волгограде град не ожидается, но дожди пройдут. Температура будет держаться днём около 31−33º, юго-восточный ветер силой 9−14 м/с при грозе поднимется до 15−20 м/с. К ночи станет прохладнее — до 19−21º.
На территории региона днём прогнозируют 30−35º, в некоторых районах — 23−28º. Ветер временами также будет достигать 15−20 м/с. Ночью 19−24º, при прояснении 13−18º.
Куда пойти.
В Волгограде:
в ЦПКиО в 18:00 на главной сцене выступят участники клуба пожилых людей Советского района. В 20:10 — мультфильм «Вольт». 6+;
в Комсомольском саду в 18:30 танцевальный променад с «Природные чудеса 34».
В Волжском:
в посёлке Краснооктябрьский в спорцентре «Восход» в 17:00 начнется праздничная программа, посвященная Дню города;
в это же время в ДК «Волгоградгидрострой» зрители соберутся на концерт «Город, построенный мной»;
в центре «Юность Волжского» на бульваре Профсоюзов, 13, платные показы: мультфильм «Колючая и Ушастый» в 14:30, 6+; «Мой дикий друг. Возвращение домой» в 16:10, 6+; «На деревню дедушке 2» в 18:05, 6+; Отпуск на всю голову" в 20:00, 16+.
В Кумылженском районе:
в 10:00 организаторы фестиваля традиционной казачьей культуры «Золотой щит — казачий Спас» подведут итоги учебно-тренировочных сборов. В выходные — скачки.
Видео: max.ru/vlgchp, t.me/shot_shot, t.me/bazabazon.