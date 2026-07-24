Bloomberg: Шестилетняя девочка умерла после редактирования генов в Китае

Как пишет агентство, трагедия вскрыла проблему непрозрачности клинических испытаний в Китае. Число таких исследований с 2015 по 2023 год выросло в 11 раз — до 1000. В июне власти ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований, ограничив их определенными больницами и запретив взимать плату с пациентов за участие в клинических испытаниях.