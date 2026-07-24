Bloomberg: Шестилетняя девочка умерла после редактирования генов в Китае

В Шанхае в ходе клинических испытаний экспериментального лечения с использованием генного редактирования скончалась шестилетняя девочка. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на расследование Retraction Watch.
В марте 2025 года ребенок с генетической мутацией прошел терапию в больнице Синьхуа. Через несколько дней девочка умерла от тяжелой иммунной реакции. Разработкой терапии руководил нейробиолог Цю Цзилун, курировал исследование врач Юнго Ю. В результате инцидента больницу оштрафовали на 3600 долларов. Родителям девочки, внесшим на лечение 860 тысяч долларов, компенсацию не предложили.
Как пишет агентство, трагедия вскрыла проблему непрозрачности клинических испытаний в Китае. Число таких исследований с 2015 по 2023 год выросло в 11 раз — до 1000. В июне власти ужесточили правила проведения клеточных и генных исследований, ограничив их определенными больницами и запретив взимать плату с пациентов за участие в клинических испытаниях.
Ранее в США смелый эксперимент спас мужчину со смертельной формой рака после приема экспериментального препарата.