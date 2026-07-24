«Около 20 на одной дороге». Эпидемиологи отреагировали на ситуацию с мертвыми кротами после жалоб белорусов

В Крупском районном центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что какой-либо химической обработки против кротов не проводилось ни в Колоднице, ни в других населенных пунктах района. При этом специалисты считают, что к массовой гибели кротов мог привести обычный покос травы.