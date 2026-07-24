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«Около 20 на одной дороге». Эпидемиологи отреагировали на ситуацию с мертвыми кротами после жалоб белорусов

Белорусы бьют тревогу из-за мертвых кротов прямо на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси бью тревогу из-за массово мрущих кротов, пишет «Мiнская праўда».

Неприятная ситуация складывается в агрогородке Колодница Крупского района и соседних с ним населенных пунктах. Местные жители и отдыхающие стали замечать мертвых кротов прямо на дорогах. Одна женщина рассказала, что за небольшую прогулку по двум поселка она насчитала 20 погибших кротов и не считает это случайностью.

В Крупском районном центре гигиены и эпидемиологии подчеркнули, что какой-либо химической обработки против кротов не проводилось ни в Колоднице, ни в других населенных пунктах района. При этом специалисты считают, что к массовой гибели кротов мог привести обычный покос травы.

— На кротов негативно влияет банальный покос триммерами. Эти зверьки очень чувствительны к вибрации и шуму, а в период активного кошения они нередко покидают норы и становятся легкой добычей для хищников или просто не выдерживают стресса, — рассказал помощник врача-эпидемиолога Александр Кошелев.

Тем временем новый запрет появился в зоопарках Беларуси.

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