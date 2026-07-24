Владимир Путин поздравил магнитогорского школьника с победой на международной олимпиаде по химии

«В ходе этих престижных состязаний вы проявили исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку. Убежден, что такой серьезный, деловой настрой и работоспособность помогут вам и впредь уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей. Желаю вашей команде, педагогам и наставникам новых ярких достижений и всего наилучшего», — подписал Владимир Путин.