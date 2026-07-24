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Владимир Путин поздравил магнитогорского школьника с победой на международной олимпиаде по химии

Ранее ребят приветствовали в правительстве России.

Источник: министерство образования и науки Челябинской области

Команду российских школьников — победителей 58‑й Международной химической олимпиады в Узбекистане поздравил президент Владимир Путин. В числе триумфаторов — учащийся магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики, опытный олимпиадник Ярослав Косолапов. Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«В ходе этих престижных состязаний вы проявили исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку. Убежден, что такой серьезный, деловой настрой и работоспособность помогут вам и впредь уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей. Желаю вашей команде, педагогам и наставникам новых ярких достижений и всего наилучшего», — подписал Владимир Путин.

Напомним, в олимпиаде приняли участие свыше 360 школьников из 93 стран. Ранее ребят с победой поздравил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

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