Владимир Путин поздравил магнитогорского школьника с победой на международной олимпиаде по химии

Команду российских школьников — победителей 58‑й Международной химической олимпиады в Узбекистане поздравил президент Владимир Путин. В числе триумфаторов — учащийся магнитогорской школы № 5 с углубленным изучением математики, опытный олимпиадник Ярослав Косолапов. Приветственная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«В ходе этих престижных состязаний вы проявили исключительную самоотдачу, товарищескую сплоченность и выдержку. Убежден, что такой серьезный, деловой настрой и работоспособность помогут вам и впредь уверенно идти вперед, добиваться намеченных целей. Желаю вашей команде, педагогам и наставникам новых ярких достижений и всего наилучшего», — подписал Владимир Путин.
Напомним, в олимпиаде приняли участие свыше 360 школьников из 93 стран. Ранее ребят с победой поздравил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.