В Калининградскую область потянулось средиземноморское тепло, но в пятницу будет исландское лето

В Калининградской области на смену исландскому лету идёт средиземноморское тепло. Об этом сообщает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.
Правда, согласно прогнозу синоптиков, доберётся оно до региона только в выходные. В пятницу в Калининграде и области ожидаются дожди, температура воздуха составит +18…+21°C. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с.
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