Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградскую область потянулось средиземноморское тепло, но в пятницу будет исландское лето

Температура воздуха не превысит +21 градус.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области на смену исландскому лету идёт средиземноморское тепло. Об этом сообщает Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды.

Правда, согласно прогнозу синоптиков, доберётся оно до региона только в выходные. В пятницу в Калининграде и области ожидаются дожди, температура воздуха составит +18…+21°C. Ветер северо-западный, северный 4−9 м/с.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше