Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ракетной опасности в Прикамье отменен

Режимы «Ракетная опасность» и «Ковер» отменены в Пермском крае, сообщает краевой минтербез. Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в пермском аэропорту сняты, сообщили в Росавиации.

Режимы «Ракетная опасность» и «Ковер» отменены в Пермском крае, сообщает краевой минтербез. Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в пермском аэропорту сняты, сообщили в Росавиации.

Режим ракетной опасности действовал в регионе с 8:41. Сирены прозвучали в Перми и Соликамске. О прилете беспилотников на объекты в Прикамье не сообщалось.

Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.
Читать дальше