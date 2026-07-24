Режим ракетной опасности в Прикамье отменен

Режимы «Ракетная опасность» и «Ковер» отменены в Пермском крае, сообщает краевой минтербез. Ограничения на прилет и вылет воздушных судов в пермском аэропорту сняты, сообщили в Росавиации.
Режим ракетной опасности действовал в регионе с 8:41. Сирены прозвучали в Перми и Соликамске. О прилете беспилотников на объекты в Прикамье не сообщалось.
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