Задержан стрелявший в центре Красноярска мужчина (видео)

В отношении 41-летнего жителя Красноярска, открывшего стрельбу на улице Урицкого, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в полиции.
Установлено, что ночью 18 июля между подозреваемым и компанией молодых людей произошел словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из пистолета в ногу 21-летнему оппоненту. После этого злоумышленник скрылся на своем автомобиле. Задержали его ночью 24 июля в одном из развлекательных заведений города.
С места происшествия изъяли две гильзы, а в машине стрелка обнаружили оружие ограниченного поражения, на которое у него есть разрешение.
Красноярцу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство с применением оружия». В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего.