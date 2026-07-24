Задержан стрелявший в центре Красноярска мужчина (видео)

Установлено, что ночью 18 июля между подозреваемым и компанией молодых людей произошел словесный конфликт, в ходе которого он выстрелил из пистолета в ногу 21-летнему оппоненту. После этого злоумышленник скрылся на своем автомобиле. Задержали его ночью 24 июля в одном из развлекательных заведений города.