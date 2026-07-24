У хабаровчанина, стрелявшего в незваных гостей, нашли наркотики

В сентябре 2025 года 48-летний хабаровчанин заметил двух мужчин, перелезших на его территорию через забор. Хозяин участка выстрелил в них из винтовки. Пострадавшим удалось сбежать и получить медицинскую помощь, благодаря чему они выжили. Кроме того, у хозяина территории нашли табачную смесь, гашишное масло и части конопли. С марта по сентябрь 2025 года он купил, изготовил и хранил эти вещества для личного пользования в крупном размере. Наркотики изъяли. Виновному дали 8 лет 1 месяц в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Приговор не вступил в законную силу.