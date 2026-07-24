Почти 20 тысяч жителей Иркутской области обратились к врачам после укусов клещей

Роспотребнадзор напоминает, что при выезде на природу или дачу стоит одеваться так, чтобы клещ не мог пробраться к открытым участкам тела, и обязательно пользоваться акарицидно-репеллентными средствами. Раз в 15−20 минут нужно осматривать себя и спутников. Если клещ все же присосался — сразу обращаться за медицинской помощью.