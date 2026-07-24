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Бык прыгнул в толпу зрителей во время корриды в Колумбии

В Колумбии бык во время корриды в департаменте Толима запрыгнул на трибуны и ранил нескольких зрителей. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал Need To Know.

В Колумбии бык во время корриды в департаменте Толима запрыгнул на трибуны и ранил нескольких зрителей. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал Need To Know.

Бой быков, известный как корралеха, проходил в понедельник, 20 июля, в городе Кояйма. В отличие от традиционной корриды, в корралеха участники не убивают животное, а лишь провоцируют его и стараются уклониться от атак.

На записи, сделанной одним из зрителей, видно, как бык, выпущенный на арену, с разбега запрыгивает на трибуны и начинает бегать по ним, сбивая и топча зрителей. В результате четыре человека получили серьезные травмы, однако точное количество пострадавших неизвестно.

После происшествия министр внутренних дел департамента Толима выступил с призывом запретить корралеху, назвав ее варварским пережитком без реальной культурной ценности. Он также отметил, что любители этого вида боя быков просто мучают животных ради своего удовольствия, говорится в материале.

До этого на юге Испании погиб бывший матадор — на него напал бык перед проведением корриды. Инцидент произошел на арене Ла Малагета в Малаге, где мужчина готовил животных к выступлению. Один из быков атаковал его в вольере, полученные травмы оказались смертельными.