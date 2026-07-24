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В Красноярском крае раскрыта схема по захвату рынка охраны соцобъектов на 173 млн рублей

Схему организовала группа «Тамерлан».

Источник: KrasnoyarskMedia

Выявлена масштабная схема по ограничению конкуренции на рынке охранных услуг для социально значимых объектов Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С 2020 по 2026 год несколько компаний, входящих в группу «Тамерлан», имитировали борьбу на государственных и муниципальных торгах за право охраны школ, больниц и других учреждений. Как показала проверка, это была лишь видимость.

Механизм сговора был прост: когда к участию в закупках пытались присоединиться сторонние компании, фирмы из группы «Тамерлан» мгновенно снижали цену, не оставляя конкурентам шансов. Как только в числе участников оставались только «свои», ценовая война прекращалась. Победитель определялся без реальной борьбы, а контракт доставался одной из аффилированных организаций.

За 6 лет по такой схеме организации выиграли 156 закупок, заключили контракты на охрану соцобъектов общей стоимостью свыше 173 млн руб.

Стремление любой ценой получить госконтракты привело к падению качества услуг. Контролирующие органы неоднократно фиксировали нарушения в работе этих охранных предприятий, что ставило под угрозу безопасность социальных объектов.

На данный момент заведено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции, совершённое организованной группой с извлечением дохода в крупном размере».