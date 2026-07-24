В Красноярском крае раскрыта схема по захвату рынка охраны соцобъектов на 173 млн рублей

Выявлена масштабная схема по ограничению конкуренции на рынке охранных услуг для социально значимых объектов Красноярского края. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
С 2020 по 2026 год несколько компаний, входящих в группу «Тамерлан», имитировали борьбу на государственных и муниципальных торгах за право охраны школ, больниц и других учреждений. Как показала проверка, это была лишь видимость.
Механизм сговора был прост: когда к участию в закупках пытались присоединиться сторонние компании, фирмы из группы «Тамерлан» мгновенно снижали цену, не оставляя конкурентам шансов. Как только в числе участников оставались только «свои», ценовая война прекращалась. Победитель определялся без реальной борьбы, а контракт доставался одной из аффилированных организаций.
За 6 лет по такой схеме организации выиграли 156 закупок, заключили контракты на охрану соцобъектов общей стоимостью свыше 173 млн руб.
Стремление любой ценой получить госконтракты привело к падению качества услуг. Контролирующие органы неоднократно фиксировали нарушения в работе этих охранных предприятий, что ставило под угрозу безопасность социальных объектов.
На данный момент заведено уголовное дело по статье «Ограничение конкуренции, совершённое организованной группой с извлечением дохода в крупном размере».