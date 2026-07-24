Рейсы из Китая в Хабаровск: новые направления обсудят на Российско-Китайском форуме

4 сентября в Хабаровске в рамках II Российско-Китайского форума пройдет юбилейное, 30-е заседание Подкомиссии по сотрудничеству в области транспорта. Мероприятие станет площадкой для укрепления транспортного диалога между странами и развития авиационной инфраструктуры Дальнего Востока. Ключевой вопрос повестки — привлечение китайских авиаперевозчиков к выполнению рейсов между Хабаровском и городами КНР. В обсуждении примут участие представители Минтранса России, аэропорта Хабаровска, авиакомпаний «Аврора» и «Сибирь». С китайской стороны — ведущие перевозчики: Chengdy Airlines, China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air China, Hainan Airlines и Zhejiang Loong Airlines. Форум пройдет с 4 по 6 сентября под девизом «Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова». В прошлом году на форуме подписали 34 соглашения на сумму более 100 млрд рублей.