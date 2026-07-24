В Ростове мошенники начали рассылать сообщения от имени главы города

В Ростове-на-Дону глава города Александр Скрябин предупредил местных жителей о новой схеме мошенничества. Соответствующее обращение он опубликовал в своих социальных сетях.
— Зафиксированы случаи, когда мошенники рассылают фейковые сообщения от моего имени, в том числе в виде бумажных писем. Если вы получаете звонки с подозрительных номеров, будьте осторожны, — отметил Александр Юрьевич.
Аферисты пытаются выманить у людей персональные и банковские данные, а также просят перечислить деньги. Иногда они приглашают на видеоконференции или заставляют общаться с подставными сотрудниками специальных служб.
Александр Скрябин призвал горожан не переходить по сомнительным ссылкам и тщательно проверять информацию. Любые подобные просьбы от официальных лиц являются обманом с целью кражи средств.
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