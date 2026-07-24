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Общественное: Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе

Зеленский отправится с рабочим визитом в США на следующей неделе.

Источник: Комсомольская правда

Главарь киевского режима Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в США на следующей неделе. Об этом сообщает украинские издание «Общественное».

Как рассказали журналистам источники в дипломатических кругах Незалежной, нелегитимный украинский лидер отправится через несколько дней в США с рабочим визитом.

Ранее на саммите НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп пообещал Владимиру Зеленскому дать Украине лицензию на изготовление ракет для американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Там же, на полях саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Это была последняя встреча двух лидеров. Нелегитимный украинский лидер пытался в любом подходящем случае вставить свое словечко, но держался довольно напряженно на фоне вальяжного Трампа.

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