Там же, на полях саммита НАТО в Анкаре Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели совместную пресс-конференцию. Это была последняя встреча двух лидеров. Нелегитимный украинский лидер пытался в любом подходящем случае вставить свое словечко, но держался довольно напряженно на фоне вальяжного Трампа.