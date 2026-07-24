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Пенсионерка из Минусинска не отдала мошенникам миллион рублей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске 73-летняя женщина сохранила миллион рублей, вовремя распознав схему телефонных мошенников. После нескольких дней общения со злоумышленниками она обратилась в полицию.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Минусинске 73-летняя женщина сохранила миллион рублей, вовремя распознав схему телефонных мошенников. После нескольких дней общения со злоумышленниками она обратилась в полицию.

Сначала пенсионерке позвонил в мессенджере неизвестный, представившийся сотрудником компании по установке домофонов. Он сообщил о предстоящих работах и попросил продиктовать код из СМС якобы для постановки в очередь на подключение.

После этого женщине позвонил другой собеседник. Он заявил, что от ее имени оформили генеральную доверенность на мошенника, и предложил связаться с «горячей линией» для защиты сбережений.

По указанию злоумышленников пенсионерка установила на телефон приложение для дальнейшего общения. Ее убедили снять со счета миллион рублей и ждать новых инструкций.

Женщина выключила телефон на ночь. Утром она вспомнила о схемах обмана, о которых ранее рассказывали полицейские, и поняла, что общалась с мошенниками. Деньги она снимать не стала и обратилась в ОМВД России «Минусинский».

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Расследование продолжается.