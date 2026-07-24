Прогноз погоды на август опубликовали в Нижегородской области

Прогноз погоды на август в Нижегородской области: температура и осадки — в пределах нормы. Гидрометцентр России представил прогноз погодных условий на август для Нижегородской области. Данные размещены на сайте Главного управления МЧС России по региону.
Согласно прогнозу, среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне +16… +18 °С — это соответствует климатической норме. Также синоптики прогнозируют объём осадков в диапазоне 55−70 мм, что сопоставимо со средними многолетними значениями.
Ранее полеты на воздушных шарах отменили в Нижегородской области из-за непогоды.
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