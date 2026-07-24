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Из Ростовской области в Катар отправили 27 тонн мяса птицы

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 13 по 17 июля 2026 года досмотрело и оформило в местах таможенного оформления Ростовской области 27 т мяса птицы для экспорта в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия с 13 по 17 июля 2026 года досмотрело и оформило в местах таможенного оформления Ростовской области 27 т мяса птицы для экспорта в Катар. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Продукция признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и в полном объеме соответствует требованиям страны-импортера. Качество и безопасность товара подтверждены результатами лабораторных исследований.

По итогам мониторинга данных ФГИС ВетИС (компонент «Меркурий») нарушений в части законности происхождения экспортируемой продукции не выявлено.

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