Красноярские специалисты обеззаразили 126 тыс. кубометров вагонов и контейнеров

До обеззараживания транспорт должен пройти механическую очистку и мойку. Частота обработки зависит от вида груза и маршрута. При перевозках между разными хозяйствами, регионами или странами дезинфекцию проводят перед каждым рейсом. Если транспорт используют внутри одного хозяйства, его достаточно обрабатывать в конце рабочего дня.