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Красноярские специалисты обеззаразили 126 тыс. кубометров вагонов и контейнеров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала Центра оценки качества агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года обеззаразили 126 тыс. кубометров транспортных средств для перевозки сельхозпродукции.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Специалисты Красноярского филиала Центра оценки качества агропромышленного комплекса за первое полугодие 2026 года обеззаразили 126 тыс. кубометров транспортных средств для перевозки сельхозпродукции.

Обработку прошли вагоны и контейнеры, в том числе предназначенные для отправки продукции на экспорт. Дезинфекция защищает зерно и другие грузы от вредителей, возбудителей заболеваний и загрязнений во время транспортировки.

Перед погрузкой специалисты обрабатывают транспорт аэрозольным способом. Генераторы создают мелкодисперсный туман, который проникает в труднодоступные участки вагонов и контейнеров. После просушки и проветривания их можно использовать для перевозки продукции.

До обеззараживания транспорт должен пройти механическую очистку и мойку. Частота обработки зависит от вида груза и маршрута. При перевозках между разными хозяйствами, регионами или странами дезинфекцию проводят перед каждым рейсом. Если транспорт используют внутри одного хозяйства, его достаточно обрабатывать в конце рабочего дня.

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