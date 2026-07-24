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Лондон заявил о готовности защищать базу Фэрфорд от ударов Ирана

Лондон заявил, что армия Соединенного Королевства находится в полной боевой готовности из-за прямой угрозы со стороны Ирана атаковать авиабазу Фэрфорд в Англии, которую используют американские военные.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Massimiliano Morosinotto

«Наши вооруженные силы готовы обеспечить безопасность Соединенного Королевства от любых атак, исходящих из-за рубежа. Великобритания готова круглосуточно защищать себя», — сообщил официальный представитель британского правительства.

Эскалация началась после того, как Тегеран предупредил Лондон: любая база, с которой наносятся удары по иранской территории, становится «законной целью».

Как передает агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) зафиксировал, что США возобновили использование стратегических бомбардировщиков B-1, дислоцированных на аэродроме Фэрфорд на юго-западе Англии. По информации портала Axios, 21 июля американские военные снова начали наносить удары по целям КСИР в Иране с помощью этих самолетов.

Ранее авиабаза Фэрфорд уже служила передовой оперативной точкой для американских B-1 Lancer и B-52 Stratofortress во время военной кампании против Ирана. Оттуда бомбардировщики совершали боевые вылеты.

База находится примерно в 4,5 тыс. км от Тегерана. Иран уже демонстрировал способность атаковать цели на большом удалении. В марте страна выпустила как минимум две ракеты в сторону острова Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская база. Однако ни одна из них не достигла цели.

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