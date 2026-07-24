Лондон заявил о готовности защищать базу Фэрфорд от ударов Ирана

База находится примерно в 4,5 тыс. км от Тегерана. Иран уже демонстрировал способность атаковать цели на большом удалении. В марте страна выпустила как минимум две ракеты в сторону острова Диего-Гарсия в Индийском океане, где расположена совместная американо-британская база. Однако ни одна из них не достигла цели.