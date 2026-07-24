Товары, произведенные в Хабаровском крае, станут дешевле для местных жителей

«Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение люди. И сами предприниматели останутся в выгоде — они смогут больше продать, а значит и их производство будет расти», — отмечает заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Мария Радченко.