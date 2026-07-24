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Товары, произведенные в Хабаровском крае, станут дешевле для местных жителей

Уже в августе текущего года с представителями торговых сетей будут подписаны соглашения, чтобы наценка на их товары не превышала 20%

Источник: AmurMedia

Правительство Хабаровского края усиливает работу по сдерживанию роста цен на продовольствие. В регионе расширят перечень товаров первой необходимости, на которые торговые сети обязаны устанавливать фиксированную наценку, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

«Чтобы поддержать местных производителей и сделать их товары доступнее для жителей, обновим перечень социально значимой продукции и товаров под брендом “Сделано в Хабаровском крае”. Сейчас вместе с предприятиями края определяем, какие товары пользуются наибольшим спросом. Готовый список представим в начале следующей недели», — отметили в краевом министерстве промышленности и торговли.

С торговыми сетями заключат дополнительные соглашения, чтобы сдержать цены на товары из обновленного перечня. Оно предусматривает, что магазины устанавливают на них наценку не выше 20%.

Такой подход выгоден и местным производителям. Бренд «Сделано в Хабаровском крае» помогает им находить новых покупателей и наращивать выпуск продукции. А более доступные цены позволят жителям чаще выбирать качественные товары местного производства.

«Мы стремимся к тому, чтобы качественная продукция наших производителей была доступна каждому жителю. И если местные товары будут дешевле, то именно им будут отдавать предпочтение люди. И сами предприниматели останутся в выгоде — они смогут больше продать, а значит и их производство будет расти», — отмечает заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края Мария Радченко.