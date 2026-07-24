Облачно и дождливо: погода в Калининградской области 24 июля

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу возможны дожди. «Утром потеплеет до +16…+18°С к полудню, облачно с прояснениями, местами периодические дожди. Днем до +17…+19°С (местами до +20°С), у побережья, на западе региона в первой половине дня местами возможны дожди, далее переменная облачность и после обеда (~13−14ч) осадки маловероятны, на остальной части области — облачно с прояснениями и ожидаются локальные дожди/ливни, возможны грозы. Вечером похолодает до +13…+15°С после заката (у побережья +14…+16°С), переменная облачность/малооблачно», — сообщают синоптики.