Вторая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю

Кроме того, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета было зафиксировано пять геомагнитных событий с учетом нынешнего. При этом эксперты пояснили, что сегодняшняя буря не относится к числу рекордных, но служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.