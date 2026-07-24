Вторая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю

По информации ученых, она началась накануне вечером.
«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — подчеркнули специалисты Лаборатории.
Отмечается, что явление может сохраняться до середины пятницы по минскому времени.
Кроме того, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета было зафиксировано пять геомагнитных событий с учетом нынешнего. При этом эксперты пояснили, что сегодняшняя буря не относится к числу рекордных, но служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.
Также ученые полагают, что с наступлением осеннего периода геомагнитная активность может возрасти.