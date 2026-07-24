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Вторая за месяц магнитная буря обрушилась на Землю

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Вторая за месяц магнитная буря наблюдается на Земле, сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 762 мм рт. ст. +22°
Источник: NASA / SDO

По информации ученых, она началась накануне вечером.

«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — подчеркнули специалисты Лаборатории.

Отмечается, что явление может сохраняться до середины пятницы по минскому времени.

Кроме того, в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что за первые два месяца лета было зафиксировано пять геомагнитных событий с учетом нынешнего. При этом эксперты пояснили, что сегодняшняя буря не относится к числу рекордных, но служит напоминанием о сезонной изменчивости космической погоды.

Также ученые полагают, что с наступлением осеннего периода геомагнитная активность может возрасти.