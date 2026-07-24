Мария Львова-Белова оценила строительство самой большой школы в Барнауле по Народной программе «Единой России»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова приехала в Алтайский край с рабочим визитом: детский омбудсмен посетила строительную площадку самой большой школы в регионе. Здание учебной организации возводится в новом микрорайоне Барнаула в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и Народной программы партии «Единая Россия».
После открытия здесь будут учиться 1100 детей — с первого по одиннадцатый классы. Начальная и средняя школы разместятся в одном комплексе, но будут разделены функционально и визуально. Новый проект в регионе уже называют «супершколой» — она будет обустроена по самым современным стандартам. В здании оборудуют бассейн, спортивный зал с трибунами, учебные и общественные пространства.
Мария Львова-Белова рассказала, что сейчас идет обсуждение проекта дизайна фойе. Она из идей — при его оформлении использовать символы Алтайского края.
«Открыть школу планируют в 2027 году, у ребят появится возможность учиться недалеко от дома. Это также снизит нагрузку на соседние образовательные организации. Рядом уже работает детский сад и строится поликлиника — необходимые для семей объекты создаются комплексно», — отметила Мария Львова-Белова.
Кроме того, 1 сентября в Барнауле после реконструкции начнут работу еще две школы, обновленные по партийному проекту «Единой России».
«Новая школа» — это федеральный партпроект, направленный на модернизацию и развитие системы образования. Он контролирует строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, колледжей, а также занимается оснащением классов, повышением престижа профессии учителя и патриотическим воспитанием школьников.
В рамках проекта за последние годы было построено 1714 современных школ вместимостью более 1,1 миллиона мест и около 1,7 тысячи детских садов. Масштабная реконструкция и модернизация охватили более 6,5 тысяч учебных зданий, большинство из которых расположены в сельской местности и малых городах. Более 23 тысяч школ получили новое оборудование.
Напомним, детский омбудсмен Мария Львова-Белова вошла в пятерку лидеров партийного списка «Единой России», объявленного в конце июня. Кроме Львовой-Беловой лидерами списка стали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, Герой России, заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный и Герой России, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.
Ранее Мария Львова-Белова сообщила, что «Единая Россия» собирается законодательно защитить детей от бюрократических ошибок. Поводом для заявления послужила история 10-летней Арины Захаровой из Омска, получившей требование от Федеральной службы судебных приставов о взыскании по долгу другого человека. Оказалось, что на СНИЛС Арины приставы из разных регионов страны уже много лет ошибочно начисляют чужие долги. Мария Львова-Белова подчеркнула, что дети не должны становиться заложниками сбоев в работе государственных систем, а семьи — нести последствия чужих просчетов.