Петицию по отстранению Аргентины от ЧМ поддержали больше 20 миллионов человек

Петиция с требованием отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира по футболу собрала более 20 миллионов подписей менее чем за неделю. Как сообщает CBS News, обращение поддержали жители 170 стран. Авторы инициативы обвиняют ФИФА в особом отношении к аргентинской сборной и ее капитану Лионелю Месси.
По данным издания, количество подписей уже приблизилось к мировому рекорду для подобных петиций, установленному в 1997 году. Кроме того, инициаторы кампании призывают Международную федерацию футбола пересмотреть результаты чемпионата мира, заявляя о необходимости дополнительной проверки ряда решений, принятых по ходу турнира.
Вместе с тем официальных заявлений со стороны ФИФА о возможном рассмотрении петиции пока не поступало. Эксперты отмечают, что подобные общественные инициативы редко приводят к пересмотру итогов международных соревнований, однако продолжают активно привлекать внимание болельщиков и вызывать широкие дискуссии в социальных сетях.
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