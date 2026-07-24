Петицию по отстранению Аргентины от ЧМ поддержали больше 20 миллионов человек

Петиция с требованием отстранить сборную Аргентины от чемпионата мира по футболу собрала более 20 миллионов подписей менее чем за неделю. Как сообщает CBS News, обращение поддержали жители 170 стран. Авторы инициативы обвиняют ФИФА в особом отношении к аргентинской сборной и ее капитану Лионелю Месси.