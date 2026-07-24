В Комсомольске-на-Амуре досрочно открыли новые дороги после ремонта

Первые отремонтированные дороги этого года досрочно приняли в Комсомольске-на-Амуре, сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».
Специалисты завершили ремонт Московского проспекта на участке от улицы Кирова до Степной. Здесь обновили дорожное покрытие и сделали новый тротуар.
Качество работ проверила приёмочная комиссия, в которую вошли дорожники, представители общественности и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Также подрядчик завершил ремонт улицы Сусанина на участке от Профсоюзной до Лазо. Там обновили проезжую часть и тротуар. В ближайшее время на объекте планируют установить автобусную остановку и ограждения.
При проверке комиссии появились замечания к уклонам тротуаров. Подрядчику предстоит устранить выявленные недочёты.
Кроме того, в городе продолжается ремонт других объектов. К сдаче готовятся участки Комсомольского шоссе, улицы Орловской, Пермской и Пропарочной. Работы также идут на проспекте Мира и Магистральном шоссе.
Обновление дорог проходит в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».