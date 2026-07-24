Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре досрочно открыли новые дороги после ремонта

Первые объекты 2026 года приняли раньше срока. Работы продолжаются ещё на нескольких улицах города.

Первые отремонтированные дороги этого года досрочно приняли в Комсомольске-на-Амуре, сообщает МАХ-канал «Хабаровский край».

Специалисты завершили ремонт Московского проспекта на участке от улицы Кирова до Степной. Здесь обновили дорожное покрытие и сделали новый тротуар.

Качество работ проверила приёмочная комиссия, в которую вошли дорожники, представители общественности и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Также подрядчик завершил ремонт улицы Сусанина на участке от Профсоюзной до Лазо. Там обновили проезжую часть и тротуар. В ближайшее время на объекте планируют установить автобусную остановку и ограждения.

При проверке комиссии появились замечания к уклонам тротуаров. Подрядчику предстоит устранить выявленные недочёты.

Кроме того, в городе продолжается ремонт других объектов. К сдаче готовятся участки Комсомольского шоссе, улицы Орловской, Пермской и Пропарочной. Работы также идут на проспекте Мира и Магистральном шоссе.

Обновление дорог проходит в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».