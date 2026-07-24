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МЧС: Грозовой ливень обрушится на Волгоградскую область

Штормовое предупреждение о надвигающемся грозовом фронте объявило МЧС по Волгоградской области. В.

Штормовое предупреждение о надвигающемся грозовом фронте объявило МЧС по Волгоградской области. В оперативном ведомстве сообщают, что непогода разыграется в регионе в ближайшее время.

— Ожидается комплекс неблагоприятных явлений: сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с в отдельных районах Волгоградской области до конца суток 24 июля, — указано в сообщении.

В настоящее время в Волгограде наблюдается сильная облачность и жара, что создает ощущение парилки.

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