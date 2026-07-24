Нижегородский вуз попал в перечень угроз национальной безопасности США

Вместе с ННГУ в перечень внесли ещё 32 российских научно‑образовательных учреждения — среди них МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МАИ, КНИТУ им. Туполева, МИРЭА и другие вузы и научно‑исследовательские институты. В общей сложности в списке фигурируют 130 организаций из России, Китая и Ирана.