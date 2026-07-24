Нижегородский вуз попал в перечень угроз национальной безопасности США

Согласно информации, размещённой на сайте Министерства обороны США, Нижегородский государственный университет им. Лобачевского включён в обновлённый список иностранных структур, деятельность которых американские власти считают потенциально рискованной.
Вместе с ННГУ в перечень внесли ещё 32 российских научно‑образовательных учреждения — среди них МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, МАИ, КНИТУ им. Туполева, МИРЭА и другие вузы и научно‑исследовательские институты. В общей сложности в списке фигурируют 130 организаций из России, Китая и Ирана.
Включение в перечень влечёт за собой ограничение сотрудничества: американское министерство не станет финансировать совместные фундаментальные исследования с этими структурами.
Ранее нижегородский вуз вошёл в топ-10 рейтинга по зарплатам выпускников.