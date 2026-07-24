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Ветеран Великой Отечественной отметил 100-летие под Волгоградом

Иван Петрович родился в хуторе Чечеры Алексеевского района Сталинградской области. Окончив семь классов, стал трактористом. На фронт его призвали в 1943-м.

Житель Новоаннинского района Иван Закачурин отметил накануне 100-летий юбилей. Поздравить ветерана Великой Отечественной войны пришли представители власти и местная ребятня.

Иван Петрович родился в хуторе Чечеры Алексеевского района Сталинградской области. Окончив семь классов, стал трактористом. На фронт его призвали в 1943-м, воевать он начал на Северном Кавказе, охраняя железнодорожные мосты и станции, а победу встретил в Польше, рассказывает РИАЦ.

Уже на послевоенные годы пришлось семь лет военной службы на Чукотке. Только в 1950-х волгоградец вернулся на малую родину и стал шофёром. В настоящее время он проживает в Новоаннинском районе, ему присвоено звание Почётного гражданина.

Когда поздравить ветерана пришли ученики второй новоаннинской школы, на груди его были медаль «За Победу над Германией», орден Отечественной войны II степени и другие награды. Детвора подарила Ивану Петровичу поделки и рисунки, подготовили для него праздничную программу, сообщает канал «Новоаннинский сегодня».

Ветеран в благодарность за поздравления сыграл на гармони песню «Катюша».

Ранее ветеран Александр Медков отметил 100-летие в Волгограде.