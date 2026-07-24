В Приангарье завершился рейд «Посейдон»: выявлены незаконные рубки и нарушения на складах

«Наша задача — не только выявлять незаконные рубки, но и предотвращать их. Именно поэтому профилактическая работа ведется системно. Сегодня мы видим, что благодаря регулярным рейдам и разъяснительной работе нарушений становится меньше. Это хороший результат, но контроль не ослабевает. Каждый должен понимать: ни одна незаконная рубка не останется незамеченной, а за нарушение законодательства неизбежно последует ответственность», — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.