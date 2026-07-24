В Минобрнауки предложили перевести поступление в вузы в онлайн-формат

Министерство науки и высшего образования предложило разработать онлайн-платформу для поступления в университеты. Об этом говорится в проекте постановления правительства.
По информации из документа, платформа будет называться «Университеты». Эксперимент по ее созданию, тестированию и внедрению запланирован с 1 сентября 2026 года по 31 декабря 2028 года.
Нововведение обеспечит полный цикл онлайн-поступления в вузы, работу с цифровыми учебными документами, а также возможность подтвердить факт обучения и заселения в общежитие, как указано в пояснительной записке.
Студенты смогут получать рекомендации по дополнительному образованию и стажировкам. Платформа также создаст типовые облачные решения для организации приемных кампаний, учебного процесса, управления кампусом, а также для аналитики и мониторинга эффективности вузов.
Участие университетов в эксперименте будет носить добровольный характер, передает РИА Новости.
В начале июля Государственная дума приняла в окончательном чтении закон, который вводит стажировки в сфере труда для выпускников колледжей и вузов.
Ранее в Госдуме предложили ограничить поступление в магистратуру по отдельным специальностям. Авторы инициативы считают, что за два года невозможно получить достаточный объем фундаментальных знаний в новой области, поэтому магистратура должна быть связана с предыдущим образованием.