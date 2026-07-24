«Марихолодмаш» приобрел Борский завод торгового оборудования

ООО «Борский завод торгового оборудования» объединяет семь цехов площадью 12,7 тыс. кв. м и складские помещения площадью более 7 тыс. кв. м. Мощность производства — более 4 тыс. изделий в сутки. Завод поставлял оборудование для магазинов «Пятерочка», «Магнит», «М. Видео» и др. В 2025 году выручка БЗТО снизилась на 26,3%, до 8,16 млрд руб., чистая прибыль сократилась на 40,4%, до 931,8 млн руб.