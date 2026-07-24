Красноярцам рассказали, можно ли выбрать черешню из ящика в магазине

Женщина растерялась и ушла, ничего не купив. А после задумалась, кто прав — она или продавец. На что специалисты ответили: по факту права покупательница. Магазин обязан продать товар любому, кто хочет его приобрести и в том виде, в каком он хочет. Товар должен быть надлежащего качества.