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Красноярцам рассказали, можно ли выбрать черешню из ящика в магазине

Роспотребнадзор отвечает на вопросы своих подписчиков.

Источник: Комсомольская правда

Можно ли выбирать черешню из ящика в магазине? С таким вопросом обратилась к специалистам регионального управления Роспотребнадзора подписчица официального канала.

Женщина рассказала: «Зашла в павильон у дома за черешней. Стою у ящика, аккуратно выбираю плоды, хочется ведь спелые, а не мятые». Однако продавец сделала покупательнице замечание: мол, пусть берет то, что сверху лежит. Не нравится, пусть идет в другой магазин.

Женщина растерялась и ушла, ничего не купив. А после задумалась, кто прав — она или продавец. На что специалисты ответили: по факту права покупательница. Магазин обязан продать товар любому, кто хочет его приобрести и в том виде, в каком он хочет. Товар должен быть надлежащего качества.

Если фрукты и овощи выставлены в ящиках или корзинах, это уже подразумевает право выбора для покупателя. Другое дело, что он должен делать это аккуратно, чтобы самому не помять товар.

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