В Комсомольске-на-Амуре дали старт строительству нового жилого квартала «Яблоневый сад»

Реализация проекта будет осуществляться в четыре очереди. Ввод первой очереди, включающей дома № 1 и № 2, запланирован на IV квартал 2028 года. Вторая очередь (дома № 3 и № 4) будет завершена в IV квартале 2029 года, третья очередь (дома № 5 и № 6) — в IV квартале 2030 года. Завершающим этапом станет строительство домов № 7 и № 8, ввод которых намечен на III квартал 2032 года.