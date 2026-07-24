Афиша на 25, 26 июля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

25 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка артефактов из музея Kamwa | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Библиотека им. Пушкина10.00−18.00 | Выставка Анастасии Ходыревой и Анастасии Стэфы «Лес во мне» | 12+
Большой зал филармонии18.00 | Оркестр при свечах — Аура Шоу. Легенды МТВ | 12+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Выставка декоративно‑прикладного искусства «Плоскость. Форма. Смысл» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Романовы | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Винтовка С. И. Мосина | 12+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается", этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей винтажной парфюмерии «Душечка»11.00 | История одеколонов | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Остановка «Сквер им. Решетникова»12.00, 15.00 | Обзорная экскурсия с аудиогидом «Пермь 300. Город на Каме» | 0+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Главное чудо Вселенной | 6+12.00 | Планеты Маленького принца | 6+15.00 | История одной песчинки | 6+17.30 | Предание о звёздах | 12+
Театр «Данилин»15.00 | Час чудес | 6+
Театр оперы и балета им. П. И. Чайковского15.00 | Локация (Location). Стартовая точка — площадь перед театром | 12+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | 0+18.00 | Когда я снова стану маленьким | 6+
Территория завода им. Шпагина19.00 | Фестиваль джазовой музыки «ЛетоДжаз» | 12+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка Лидии Ерохиной «Деревянный край» | 0+
Фестиваль «Город встреч» | 0+
Большая сцена15.00−15.50 | Танцевальный марафон и мастер-классы от танцевальных школ и студий Перми15.50−16.45 | Концерт кавер-группы Reverse16.45−18.00 | Танцевальный марафон18.00−18.20 | Награждение победителей спортивных турниров18.20−18.50 | Твой хор. Поём известные песни всей эспланадой18.50−19.55 | Выступления Nova Orchestra и «Хорус-квартета»20.00−21.00 | Выступление Петра Налича21.00−22.00 | Летняя дискотека.
Малая сцена15.30−15.50 | Шоу мыльных пузырей15.50−16.30 | Пенная вечеринка для детей16.30−19.00 | Дворовые игры: резиночки, городки и пр.
А также:16.00−18.00 | Финалы спортивных турниров фестиваля «Город встреч» по настольному теннису, бадминтону, шахматам и баскетболу 3×318.30 | Автограф-сессия с игроком команды «Парма» Львом Свининым.
Фестиваль «Причал» | 0+
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ.
Главная сцена (променадная часть у ДК Кирова)14.00 | Открытие фестивального городка. Ансамбль «Иваны»14.25 | Максим Хрулёв14.45 | Группа Flat White15.20 | Downriver15.45 | Розыгрыш подарков15.55 | Lemonic16.30 | Официальное открытие фестиваля «Причал»16.40 | Эффект колибри17.15 | В ажуре17.50 | Горячие камни18.25 | Головной убор19.00 | Группа «Rocky-2».
Сцена «Вода», модульный причал набережной Кировского района14.30 | DJ True Shark16.00 | DJ MoPSi17.30 | Электронный артист Илья Дьяченко.
Сцена «Цех». Судостроительный завод «Пермская судоверфь»18.00 | Концерт «Духовная музыка Вивальди на заводе», Камерный оркестр «Орфей» под управлением Петра Юркова | 6+
ДЕТСКАЯ ЗОНА.
Фестивальная площадь у ДК Кирова14.00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники»15.00 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Сказка про Лису Морковкину»15.30, 17.00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы от ТОС «Судозаводский» и ТОС «Новые Водники»16.30 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Сказка про Лису Морковкину»18.00 | Развлекательное шоу от «Show Today».
АКТИВНЫЕ ЗОНЫ.
Фестивальная площадь у ДК Кирова14.00−20.00 | Ярмарка мастеров, мастер-классы, фуд-зона, активности.
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА.
Центр детского творчества «Исток»14.00−18.00 | Выставка, посвящённая 100-летию «Клуба речников»15.00 | Концертная программа, посвящённая 100-летию «Клуба речников»13.00−18.00 | Фотоэкспозиция «История Закамска», посвящённая 85-летию Кировского района.
Сквер у Центра детского творчества «Исток»15.00 | Зелёный концерт. Оркестр ансамбля народной музыки и танца «Ярмарка»15.30 | Зелёная встреча. Беседа «Чем дальше в лес, тем больше сказок»16.20 | Зелёный концерт. Дамир Давлетов (флейта, волынка, курай, сопилка)16.40 | Зелёный концерт. Николай Городилов (балалайка)17.00 | Зелёная танцплощадка. Ансамбль «Ба-Ба-Ту» (со стороны набережной).
Дача Синакевича13.00−18.00 | Выставка «Сундучок, коробочка, шкатулочка», выставка «Графика Зырянова», выставка «Дачные истории», посвящённая загородной жизни пермяков13.00−18.00 | Мастер-классы17.00 | Концерт «Дачные истории»: артисты «Пермьконцерта» Тимофей Андреев, Михаил Ефимовских, Сергей Долганов и актёр Андрей Дюженков.
ПРОГУЛКИ / ЭКСКУРСИИ.
Прогулки по Каме на теплоходе «Москва»12.30−14.00 | Рейс-трансфер до фестиваля. Старт — Пермь I. Посадка через причал № 4, отправление с причала № 6. Финиш — причал Кировского района14.30, 16.00, 17.30, 19.00 | Часовая речная прогулка на фестивале: Старт и финиш — причал Кировского района20.30−22.00 | Рейс-трансфер с фестиваля до центра города. Старт — причал Кировского района, финиш — Пермь I13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00 | Экскурсия на Судостроительный завод | 6+12.00, 15.00 | Экскурсия «Водники: страницы истории»15.00 | Экопрогулка «Сосновые леса Закамска. Взгляд сквозь век» | 6+15.00 | Прогулка «Красные горки» | 6+
26 июля.
Арт-пространство «Другие круги»11.00−19.00 | Выставка артефактов из музея Kamwa | 12+
Арт-резиденция12.00−19.00 | Выставка «Мыслеформа» | 0+12.00−19.00 | Выставка «Дети Земли» | 12+12.00−19.00 | Выставка «Фактура быта» | 0+
Библиотека им. Горького:10.00−17.00 | Выставки:20 лет ПРОО «Камва» | 6+Фотовыставка Наталии Печёнкиной «Берега» | 12+Выставка картин Kungur | 6+Первые книги Пермской публичной библиотеки | 16+
Галерея Анастасии Поповой12.00−20.00 | Выставка «Благоговение», посвящённая 26-летию творческого пути Анастасии Поповой | 18+
Гипермаркет «Лента»13.00 | Цирк «Сокол» | 0+
Детский музейный центр10.00−19.00 | Выставка «Всё под землёй, или Тайны четвёртого царства» | 0+
Дом Мешкова10.00−19.00 | Выставка «Слушать в отсеках», посвящённая 120-летию подводного флота России | 6+
Дом художника11.00−18.00 | Выставка декоративно‑прикладного искусства «Плоскость. Форма. Смысл» | 12+
Исторический парк «Россия — моя история»10.00−19.00 | Выставки: Рюриковичи | 12+150 артистов | 6+Мечты о космосе | 6+Три века истории Перми | 6+От Бреста до Урала. Первые дни войны | 12+Четвероногие герои | 6+Сила в единстве. Выставка живописи, скульптуры малых форм и поэзии (Донецк — Пермь) | 6+Винтовка С. И. Мосина | 12+Вся судьба моя живая. Варлам Шаламов в Верхнекамье | 12+Экспедиция продолжается. Этнографическая фотовыставка | 6+11.00−19.00 | Великий князь Михаил Александрович. Пермский период | Ул. Сибирская, 5 | 12+
Музей современного искусства PERMM12.00−21.00 | Выставка «Простые пейзажи Пермь» — результат совместной работы музея, школы дизайна «Точка» и художника Андрея Люблинского | 0+12.00−21.00 | Выставка «Звучит увертюра» | 12+
Пермская художественная галерея10.00−21.00 | Выставки: Искусство по полочкам | 6+Правила беспорядка | 12+
Планетарий10.30 | Парад планет | 6+12.00 | Хрумка и волшебная ракета | 6+15.00 | Круиз по Солнечной системе | 6+17.30 | Воздушные призраки | 12+
Театр «Данилин»14.00 | Экскурсия в музей магии и волшебства | 0+
Театр-Театр10.00, 11.00 | Театр на ладошке. Лето | 0+18.00 | Когда я снова стану маленьким | 6+
Художественная галерея «Пермский период»11.00−17.00 | Выставка «Пермский период. XX век» | 0+11.00−17.00 | Выставка Вячеслава Петряева «XX лет спустя» | 0+
Центральная детская библиотека10.00−18.00 | Выставка «Творчество: настоящее и будущее» | 6+10.00−18.00 | Выставка «Пера Маа: Дальняя земля». Экспозиция выставочного центра «Пермский музей кукол» | 0+
Центральный выставочный зал11.00−19.00 | Выставка Лидии Ерохиной «Деревянный край» | 0+
Фестиваль «Причал» | 0+
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ.
Сцена «Цех» (фестивальная площадь у завода)14.15 | Проект «Три балалайки» Андрея Кирякова15.00 | Группа Route215.40 | Драйв Хилл16.20 | Группа Коннемара17.25 | Группа «Свой»18.00 | Группа «Скарред»19.00 | Ансамбль «Воскресение»19.50 | Группа «Смирный и друзья»21.00 | Группа «Калинов мост»22.00 | Мультиформатное шоу (при хороших погодных условиях с использованием заводских кранов).
Сцена «Плавмастерская»14.30 | Электронный артист Илья Дьяченко15.00 | DJ Roma Raze15.30 | Фолк-проект «Варья»16.10 | Электро-фолк проект «Балáкирь»16.50 | Проект «Международный атлас облаков»17.50 | DJ Луценко.
ПРОСТРАНСТВО ВСТРЕЧ.
15.00 | Николай Канищев, ресторатор, основатель ассоциации рестораторов «Гостеприимство и сервис»15.30 | Аника Рик, журналист, диктор, радиоведущая, автор проекта «Речные истории»16.30 | Владимир Маркелов, исследователь истории Нижней Курьи, автор онлайн проекта «Дачи Нижней Курьи», издания «А сосны помнят вековые… История создания и заселения дачного посёлка Нижняя Курья»17.30 | Андрей Киряков, музыкант, композитор, автор проектов «Три балалайки» и «Балáкирь»18.00 | Александр Смирнов, актёр, композитор, создатель и лидер группы «Смирный и друзья».
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА НА ПЕРМСКОЙ СУДОВЕРФИ.
Пространство «Плавмастерская»14.00−20.00 | Экспозиция, посвящённая судостроению в Пермском крае.
Пространство «Плавмастерская», зал «Современность»15.00 | Показ и обсуждение новеллы «Молотов коктейль. Самолёт — слово пермское» | 12+16.00 | Показ и обсуждение новеллы «Молотов коктейль. Пермский период» | 12+
Фестивальная площадь у главного цеха судостроительного завода14.00−22.30 | Уличная выставка в честь 95-летия судостроительного завода.
ДЕТСКАЯ ЗОНА.
14.00, 15.30, 17.00 | Мастер-классы, настольные игры, интерактивы15.00, 16.30 | Театр кукол «Тёплые уши»: «Дракончик Боюська, или Радужная сказка»18.00 | Развлекательное шоу от Show Today.
ПРОГУЛКИ / ЭКСКУРСИИ.
Прогулки по Каме на теплоходе «Москва»13.00−14.30 | Рейс-трансфер до фестиваля. Старт — Пермь I, финиш — Пермская судоверфь15.00, 16.30, 18.00, 19.30, 21.00 | Часовая речная прогулка на фестивале22.30−00.00 | Рейс-трансфер с фестиваля до центра города. Старт — Пермская судоверфь, финиш — Пермь I14.00, 14.30, 16.00, 16.30, 17.30, 18.00 | Экскурсия на Судостроительный завод14.00−20.00 | Обеденный маршрут «Заводская столовая»12.00, 15.00 | Экскурсия по мкр. Судозаводскому: «Появился на карте Судозавод» | 6+
АКТИВНЫЕ ЗОНЫ.
Фестивальная площадь у главного цеха судостроительного завода14.00−22.00 | Ярмарка мастеров, фуд-зона14.00−22.30 | Уличная выставка в честь 95-летия судостроительного завода14.00−19.00 | Рисунки на холсте, деревянная мастерская, штампы, мастерская от Школы креативных индустрий.
ВЫСТАВОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ.
Дача Синакевича13.00−18.00 | Выставка «Сундучок, коробочка, шкатулочка», выставка «Графика Зырянова», выставка «Дачные истории», посвящённая загородной жизни пермяков13.00−18.00 | Мастер-классы13.00−18.00 | Выставка «Сундучок, коробочка, шкатулочка», выставка «Графика Зырянова», выставка «Дачные истории», посвящённая загородной жизни пермяков.