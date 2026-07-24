Афиша на 25, 26 июля. Куда пойти в выходные дни в Перми?

Прогулки по Каме на теплоходе «Москва»12.30−14.00 | Рейс-трансфер до фестиваля. Старт — Пермь I. Посадка через причал № 4, отправление с причала № 6. Финиш — причал Кировского района14.30, 16.00, 17.30, 19.00 | Часовая речная прогулка на фестивале: Старт и финиш — причал Кировского района20.30−22.00 | Рейс-трансфер с фестиваля до центра города. Старт — причал Кировского района, финиш — Пермь I13.30, 14.00, 15.00, 15.30, 16.30, 17.00 | Экскурсия на Судостроительный завод | 6+12.00, 15.00 | Экскурсия «Водники: страницы истории»15.00 | Экопрогулка «Сосновые леса Закамска. Взгляд сквозь век» | 6+15.00 | Прогулка «Красные горки» | 6+